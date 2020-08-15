Калуга, 15 августа, 2020, 19:21 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 человек за последние сутки, сообщает 15 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 625 положительных тестов. 1 тыс. 197 человек находятся на лечении, 6 тыс. 370 человек выздоровели, 58 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (267), в Обнинске (144), в Боровском районе (127), в Людиновском районе (111), в Козельском районе (67) и в Жуковском районе (66).