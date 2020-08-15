Абакан, 15 августа, 2020, 16:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии было подтверждено 19 случаев заражения новым коронавирусом, общее число заразившихся составило 3126 человек. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели и были выписаны из больниц в течение суток 37 пациентов с COVID-19. Всего в регионе с начала эпидемии выздоровели 2834 человека — 90,7% от числа заболевших. Продолжают проходить лечение в профильных стационарах и на дому 255 человек.

Всего Хакасии за весь период скончались 35 пациентов с COVID-19. Последняя смерть была зафиксирована 12 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, образовательные организации Хакасии 1 сентября планируют открыть свои двери для 72 198 школьников. Перед началом учебного года в школах проведут уборку и дезинфекцию помещений.