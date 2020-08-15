Вашингтон, 15 августа, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Исследование американской компании Facebook показало, что люди не могут точно оценить время, которое тратят на просмотр социальных сетей. Об этом сообщается в блоге Facebook Research.

(сс)downloadsource.fr Фейсбук

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Поэтому исследователи начали изучать влияние, которое социальные сети оказывают на другие аспекты жизнедеятельности. В большинстве таких исследований количество затрачиваемого времени на социальные сети определяется с помощью опросов.

Специалисты Facebook решили проверить, насколько точно люди оценивают время, проводимое в социальных сетях. Для этого они опросили пользователей социальной сети и сравнили полученные результаты с фактической активностью аккаунтов.

Исследование показало, что в среднем люди считают, что проводят в соцсетях больше времени, чем на самом деле. При этом пользователи недооценивают число обращений к социальной сети в течение суток.

В Facebook отметили, что сильнее всего в оценке проводимого в социальных сетях времени ошиблись молодые пользователи. Для получения более точных результатов в Facebook порекомендовали привлекать для проведения соответствующих исследований экспертов компании или использовать приложения для отслеживания активности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, показавшего, что 79% жителей России использует компьютеры и ноутбуки для выхода в интернет.