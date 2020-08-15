Варшава, 15 августа, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что выборы в Белоруссии были нечестными. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства сказал сегодня, 15 августа, после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

NATO Государственный секретарь США Майкл Помпео

Напомним, что ранее Помпео уже заявлял, что США не исключают отказа от поставок нефти в Белоруссию.

Сейчас же Помпео призвал белорусские власти начать диалог с белорусским обществом.

«Мы говорили, что выборы не были свободными и справедливыми», — подчеркнул он.