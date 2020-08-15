Вологда, 15 августа, 2020, 15:57 — ИА Регнум. В Вологодской области за сутки COVID-19 подтвердили у 43 человек. Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выросло до 2844. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным штаба, в минувшие сутки в регионе скончался один пациент с диагнозом COVID-19. Общее число жертв опасной инфекции увеличилось до 30.

Добавим, что с начала пандемии в регионе выздоровели 2385 носителей коронавируса, 429 продолжают находиться на лечении.