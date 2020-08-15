Красноярск, 15 августа, 2020, 15:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае было выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число зарегистрированных за весь период случаев достигло 15 051. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, темп прироста за сутки составил 0,8%, региональный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 523,7.

Также за прошедшие сутки в крае скончались четыре пациента с диагнозом COVID-19. Число умерших за весь период достигло 387 человек.

Число выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось за сутки на 74 и достигло 12 485 человек. Лечение продолжают 2179 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский государственный медицинский университет совместно с минздравом Красноярского края реализует уникальный проект — детей, перенёсших COVID-19, в течение года после этого будут наблюдать учёные и медики. Специалисты определят, как изменяется уровень антител у ребёнка после болезни, изучат специфику формирования иммунитета у юных пациентов.