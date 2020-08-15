В Коми погибли четыре горняка
Воркута, Коми, 15 августа, 2020, 15:35 — ИА Регнум. На одной из шахт «Воркутауголь» произошло обрушение, четыре человека погибли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе угледобывающей компании.
Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925
ЧП произошло на шахте «Воргашорская» при разборе выведенной из эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи.
Началось расследование обстоятельств происшествия. Предварительная причина трагедии — нарушение требований техники безопасности.