Воркута, Коми, 15 августа, 2020, 15:35 — ИА Регнум. На одной из шахт «Воркутауголь» произошло обрушение, четыре человека погибли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе угледобывающей компании.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

ЧП произошло на шахте «Воргашорская» при разборе выведенной из эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи.

Началось расследование обстоятельств происшествия. Предварительная причина трагедии — нарушение требований техники безопасности.