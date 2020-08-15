Салехард, 15 августа, 2020, 15:22 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Основные очаги заражения: Муравленко — 14 положительных тестов; Новый Уренгой — 10; Салехард — 8; Губкинский — 8; Ноябрьск — 8; Надым — 7.

С начала пандемии в ЯНАО на 15 августа зарегистрировано 12 436 заражений новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 11 512 человек, 82 пациента с COVID-19 скончались.