Сыктывкар, 15 августа, 2020, 15:41 — ИА Регнум. В результате аварии, которая произошла на шахте «Воргашорская» в Республике Коми, погибли четверо горняков. Об этом 15 августа сообщил информированный источник, его слова приводит «Интерфакс».

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"На шахте обрушилась надземная постройка с ленточным угольным конвейером. Из-под завалов без признаков жизни извлечены четыре горняка», — рассказал источник.

Напомним, шахта «Воргашорская» принадлежит АО «Воркутауголь», входящему в «Северсталь Ресурс» и являющемуся одним из наиболее крупных российских предприятий в данной отрасли.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что в Коркино Челябинской области частично обрушилась порода в местном карьере.