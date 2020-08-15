Москва, 11 ноября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Комик Слава Комиссаренко дал интервью журналисту Юрию Дудю. Запись их разговора доступна на YouTube-канале «вДудь» с 11 ноября.

Цитата из клипа «Беслан. Помни / вДудь» пользователя вДудь. youtube.com Юрий Дудь

В интервью Комиссаренко рассказал о своей личной жизни, изменении его стендапов после протестов в Белоруссии, а также об уходе с телеканала ТНТ. Комик отметил, что покинул проект без конфликтов по причине того, что темы для шуток закончились и начались самоповторы из-за недостатка свободного времени.

ИА REGNUM напоминает, что Слава Комиссаренко является белорусским и российским комиком. Он стал популярен в 2012 году благодаря участию в проекте Stand Up на телеканале ТНТ.