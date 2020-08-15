Уфа, 15 августа, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Свыше 22 экологических активистов задержано сотрудниками полиции на горе Куштау в Башкирии, где ранее последние организовали лагерь против разработки «Башкирской содовой компанией» данной горы для добычи соды. Об этом 15 августа сообщил адвокат Эмиль Галимов, его слова приводит РБК.

Гора Куштау

«Активисты были задержаны сотрудниками ОМОН. Их завели в автобус, активисты были испачканы, их грубо задержали. Сейчас их привезли в ОВД города Стерлитамак», — заявил адвокат.

Также Галимов рассказал, что его не допускают к защите задержанных экоактивистов, и добавил, что идет речь о 22 людях. При этом в МВД Башкирии воздержались от комментариев данной ситуации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на горе Куштау в Башкирии между экоактивистами, выступающими против разработки горы, и сотрудниками ЧОП начались стычки.