Москва, 15 августа, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов, который является обвиняемым по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, выписан из больницы. Об этом 15 августа сообщил адвокат актера Эльман Пашаев, его слова приводит РИА Новости.

Оноре Домье. Мнимый Больной. 1673

«Он находится дома. Я с ним еще не виделся, не знаю, какой был диагноз», — заявил юрист.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в адрес суда поступил ответ на запрос из Боткинской больницы Москвы относительно состояния обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова.

Напомним, 11 августа Михаил Ефремов был увезен с заседания из Пресненского суда Москвы в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.