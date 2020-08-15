Владимир, 15 августа, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 15 августа зарегистрировано 182 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки были подтверждены четыре смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5277 пациента. В регионе было проведено 176 тыс. 1 исследование на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 265 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 35 человек. На стационарном лечении находятся 39 пациентов с ОРВИ и 386 — с пневмонией.