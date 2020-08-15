Владимир, 15 августа, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Во Владимирской области 15 августа подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Из них по четыре случая выявлено во Владимире, по три — в Коврове и Юрьеве-Польском, по два — в Вязниках, Меленках, Муроме, Петушках и Суздале, по одному — в Гороховце, Камешково и Собинке.

Всего в области зарегистрированы 5923 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 5277 пациентов, в том числе 15 человек — за последние сутки. Скончались 182 человека.