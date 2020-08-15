Лашкаргах, Афганистан, 25 октября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Согласно источникам «8 Собх», воры похитили более 220 килограммов наркотика из дома в уезде Каджаки провинции Гильменд.

ArmyAmber Афганистан

Официально талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили выращивание, производство и продажу наркотиков. Уезд Каджаки считается одной из колыбелей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Из одного только дома в Гильменде украдено более 220 кг наркотика. При этом месяц назад воры украли 800 тысяч долларов из дома министра финансов правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хедаятуллы Бадри в уезде Сангин той же провинции Гильменд.

После обнародования приказа лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о запрете на производство и продажу наркотиков цена на один из них на юге и западе Афганистана резко возросла.

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