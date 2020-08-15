Москва, 15 августа, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Находящийся на борту Международной космической станции космонавт Иван Вагнер рассказал о некоторых экспериментах, проводимых во время долговременной экспедиции. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Nasa МКС

Иван Вагнер прибыл на МКС 9 апреля на корабле «Союз МС-16» вместе с космонавтом Анатолием Иванишиным и астронавтом Крисом Кэссиди. С этого времени он ежедневно принимает участие в проводимых на МКС экспериментах, которые невозможно произвести в наземных лабораториях.

Часть этих экспериментов относится к медико-биологической сфере. Например, в рамках эксперимента «Нейроиммунитет» изучается воздействие стрессов на нервную систему во время космического полёта, а программа «Биокард» позволяет выявить особенности электрической активности сердца в условиях микрогравитации.

Другие опыты направлены на изучение Земли. В рамках проекта «Терминатор» проводится изучение серебристых облаков, а проект «УФ Атмосфера» позволяет получить карту свечения ночной атмосферы Земли в полосе длин волн ближнего ультрафиолета.

Также с орбиты контролируется радиационная обстановка на Земле в рамках проекта «Матрёшка-Р», а проект «Ураган» направлен на выявление и предупреждение техногенных и природных катастроф на нашей планете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что одними из самых интересных экспериментов на МКС стали опыты с магнитным 3D-биопринтером.