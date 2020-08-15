Киев, 15 августа, 2020, 12:59 — ИА Регнум. 35 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки зарегистрировали в вооруженных силах Украины, сообщили 15 августа в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

Четыре человека из числа инфицированных получают лечение в медицинских учреждениях (трое военнослужащих и один работник ВСУ). Остальные инфицированные (31 человек) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Это пять работников ВСУ и 26 военнослужащих.

На данный момент в вооруженных силах Украины коронавирусом заражен 401 человек. За весь период эпидемии выздоровели 762 человека, умерли шесть человек.

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