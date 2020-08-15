Тула, 15 августа, 2020, 11:57 — ИА Регнум. 32 новых случая заражения коронавирусом подтвердились за минувшие сутки в Тульской области, данные 15 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

40 пациентов за минувшие сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса. Два человека, также за сутки, скончались от осложнений на фоне инфекции.

Всего с 19 марта на территории Тульской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 8797 человек, 7481 выздоровели. Инфекция унесла жизни 292 пациентов.