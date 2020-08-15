Москва, 15 августа, 2020, 11:25 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает, что началось массовое производство российской вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса

Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса. Вакцина получила название «Спутник V».

Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию этим препаратом надо проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Разработчики гарантируют, что иммунитет против коронавируса будет сохраняться в организме привитого до двух лет.