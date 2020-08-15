Кострома, 15 августа, 2020, 11:18 — ИА Регнум. В Костромской области общий рост смертности по итогам первых шести месяцев 2020 года составил 2%. Такие данные предоставил Костромастат.

«Смерть и дровосек» (1859). Жан-Франсуа Милле

За январь-июнь 2020 года в регионе скончались 4765 человек — на 81 случай больше, чем в аналогичный период 2019 года. Количество родившихся в этот период снизилось на 36 детей и составило 2752.

Примечательно, что во втором квартале 2020 года смертность возросла на 9,3% за счёт показателей апреля и июня. В апреле 2020 года зарегистрировали 855 умерших (742 в 2019 году), в июне — 806 (692 смерти в 2019 году). С чем был связан рост смертности в этот период, Костромастат не уточнил.

За январь, февраль, март и май 2020 года количество летальных исходов не превысило показатели предыдущего года. В целом, по итогам первого полугодия 2020 численность населения Костромской области уменьшилась на 0,2% или на 1,2 тыс. человек. Количество смертей превысило число рождений в 1,7 раза.