Одесса, Украина, 15 августа, 2020, 12:26 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Одесса» сотрудники пограничной службы выявили в вещах гражданина Болгарии наркотические вещества на сумму более миллиона гривен (2 млн 674 тыс 550 рублей), сообщили 14 августа в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

Torange.biz Украинская гривна

Во время оформления авиарейса из Берлина служебные собаки отреагировали на багаж, который принадлежал гражданину Болгарии. В результате осмотра вещей пограничниками в багаже гражданина Болгарии обнаружено два металлических тубуса, заполненных порошкообразным кристаллическим веществом, пластиковый контейнер с остатками белого вещества, свертки с марихуаной и капсулы с кокаином. В итоге осмотра выяснилось, что в вещах мужчины оказалось около 650 граммов кокаина, 16,5 грамма амфетамина и один грамм марихуаны.

Стоимость изъятых наркотических веществ по ценам черного рынка составила более миллиона гривен.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самаре в квартире, где проживал безработный мужчина, обнаружили более двух килограммов наркотических веществ. Сотрудники правоохранительных органов подозревают мужчину в сбыте наркотиков.