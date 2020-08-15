Рязань, 15 августа, 2020, 11:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 31 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Рязанской области, сообщили 15 августа в региональной оперативной рабочей группе. Выписан 21 пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее количество выявленных носителей коронавируса возросло до 6715. Выздоровели 6015 человек. В лечебных учреждениях находятся 163 пациента, в том числе три ребёнка. В тяжёлом состоянии 13 человек, один подключён аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ещё 27 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав.