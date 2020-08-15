Ханты-Мансийск, 15 августа, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В Югре за минувшие сутки выявлено 103 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Mos.ru Анализы на коронвирус

Основные очаги заражения: Нижневартовск — 25 положительных тестов; Сургут — 23; Ханты-Мансийск — 9; Нижневартовский район — 9.

Всего с начала пандемии в ХМАО на 15 августа зарегистрировано 18 428 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 078 человек, 148 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 15 августа составляет 0,86.