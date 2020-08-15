Москва, 15 августа, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Постановление, согласно которому будет увеличен перечень субсидируемых авиарейсов, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба российского правительства.

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«География внутренних авиарейсов, субсидируемых за счёт федерального бюджета, будет расширена», — говорится в сообщении и уточняется, что соответствующее постановление подписано главой правительства РФ.

Также указывается, что перечень такого рода авиарейсов будет увеличен на 138 маршрутов, и уточняется, что имеется в виду авиационное сообщение с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами.

При этом отмечается, что приоритетом при получении субсидии будут пользоваться авиакомпании, которые используют самолеты производства России, и что авиаперевозчики, чьи рейсы финансируются вместе с регионами, сохранят право на получение компенсаций из госбюджета.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 15 августа Россией возобновляется прерванное ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции авиационное сообщение с четвертой страной — Швейцарией — и состоится первый авиарейс по маршруту Москва — Женева.