Донецк, 15 августа, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Боевики вооруженных сил Украины дважды за сутки нарушили режим прекращения огня, сообщили 15 августа в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Министерство обороны Украины ВСУ

Представители украинских вооруженных формирований обстреляли территорию Донецкой Народной Республики из гранатомета АГС (один выстрел) и стрелкового оружия. Под обстрелами оказались населенные пункты Яковлевка и Спартак.

Информация о жертвах и повреждениях на данный момент не поступала.

Сообщается также, что были зафиксированы и другие нарушения дополнительных мер по усилению и контролю бессрочного режима прекращения огня, вступивших в силу с 27 июля 2020 года. А именно — на позициях украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Богдановка и Металлист (украинское название Травневое) 14 августа зафиксировали проведение инженерных работ.

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Напомним, за предыдущие сутки в ДНР зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.