Сосновый Бор, Ленинградская область, 15 августа, 2020, 10:05 — ИА Регнум. В Ленинградской области, в учебном центре подготовки экипажей подводных лодок Военного учебно-научного центра ВМФ России в городе Сосновый Бор торжественно ввели в строй новейший береговой тренировочный комплекс «Клён-85». Об этом 14 августа пресс-служба ВМФ сообщает на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru

В церемонии принятия комплекса от изготовителя, которая прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, приняли участие генеральный директор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев, руководители главного военно-строительного управления №14, начальники управлений и служб Главного командования ВМФ.

«Открытие комплекса актуально на фоне активного развития ВМФ, ввода в строй новых кораблей и подводных лодок. Эффективность выполнения задачи военно-морского присутствия ВМФ России в Мировом океане напрямую зависит от высококвалифицированных специалистов, профессионалов своего дела. Их подготовка ведётся с учётом самых современных требований», — заявил Евменов во время церемонии.

Отмечается, что «Клён-85» предназначен для одиночной и групповой подготовки боевых расчётов отсеков, командного пункта и экипажа современной подводной лодки в целом. Помимо отработки основных задач по управлению подводной лодкой и применению штатного вооружения, комплекс позволяет совершенствовать практические навыки личного состава по борьбе за живучесть и применению спасательных устройств и средств подводного корабля.

После того, как состоялось перерезание красной ленты и вручение символического ключа от комплекса начальнику учебного центра капитану первого ранга Сергею Белобородову, собравшиеся осмотрели все основные тренажёры и учебные классы тренировочного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, моряки-подводники всех флотов ВМФ России будут проходить спасательную подготовку в новейшем учебно-тренировочном комплексе в Новороссийске. Комплекс предназначен для легководолазной и спасательной подготовки экипажей подлодок. Он оснащён самым современным оборудованием и успешно испытан специалистами Главного командования ВМФ, НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ России.

Читайте также: В Новороссийске открывают учебно-тренировочный комплекс для подводников