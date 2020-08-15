Петропавловск-Камчатский, 15 августа, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов предложил реализовать в регионе пилотный проект по развитию малой авиации, для чего упростить требования авиационного законодательства при эксплуатации самолётов этого класса. Об этом он заявил в ходе совещания по развитию в России экологического туризма.

Александр Дейнека. В воздухе. 1932

Напомнив, что малая авиация крайне нужна для развития в регионе туризма и обеспечения доступа граждан к расположенным в удалённых местах особо охраняемым природным территориям, Солодов привёл пример того, как законодательные ограничения фактически блокируют развитие такой авиации.

«Хочу только на один момент обратить внимание — на необходимость упрощения требований к взлётно-посадочным полосам», — сказал он, приведя соответствующие расчёты. Из них следует, что для аэропорта Соболево, который расположен на западном побережье полуострова и обслуживает в год 52 рейса, 854 человека, стоимость обслуживания аэропорта, в пересчёте на одного пассажира, составляет 19 тысяч рублей.

«Это безумие», — подчеркнул Солодов.

По его мнению, «ни о каком удешевлении малой авиации мы не можем говорить», пока не изменятся требования к взлётно-посадочным площадкам, например, как это сделано на Аляске и в Канаде, с их обилием грунтовых полос.

Заместитель министра транспорта РФ Алексей Семёнов согласился с необходимостью развития малой авиации, поскольку в таких регионах и с учётом рельефа «мы не построим столько дорог».

«Будем смотреть на развитие техники, схем лизинга», — заключил Семёнов.