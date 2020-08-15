, 18:15 — REGNUM Создатели популярного мультсериала «Симпсоны» выпустили мультипликационную реплику одного из его персонажей — Мардж Симпсон — по поводу сравнения советником предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Дженной Эллис голоса персонажа с голосом кандидата в вице-президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Ролик с «ответом» Мардж Симпсон размещен 15 августа в официальном аккаунте сериала в соцсети Twitter.

Семья Симпсонов Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

https://twitter.com/TheSimpsons/status/1294287342144872448

«Я обычно не лезу в политику, но старший советник президента Дженна Эллис сказала, что голос у Камалы Харрис такой же, как у меня», — заявляет в ролике Мардж.

Также она отмечает, что ее старшая дочь (персонаж мультсериала Лиза Симпсон) говорит, что такое сравнение не похоже на комплимент.

«Как обычная провинциальная домохозяйка я начинаю чувствовать, что по отношению ко мне проявили неуважение», — также говорит мультперсонаж и уточняет, обращаясь к Дженне Элис, что она как мать учит своих детей не обзываться.

При этом Мардж Симпсон добавляет, что она хотела бы прямо высказаться о том, как она раздражена по данному поводу, однако боится, что ее тогда «запикают».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп считает, что теледебаты между кандидатами в президенты необходимо начать до того, как граждане США получат бюллетени для досрочного голосования по почте.