Вашингтон, 15 августа, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Некоторые конгрессмены США пришли в бешенство, когда узнали, что во время учений в Турции в качестве мишени для российских комплексов С-400 «Триумф» использовался американский самолёт F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на осведомлённый источник.

Mil.ru Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»

По его словам, в Конгрессе США расценили тесты турецких военных как провокацию, публичное «нацеливание» зенитной ракетной системы на истребитель, «интерпретировав как неявную угрозу», в частности, самим Соединённым Штатам.

«Это было не только намеренной провокацией, но и произошло на следующий день после того, как (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган находился в Овальном кабинете», — цитирует издание собеседника.

Учения, как отмечается, проходили в Турции в ноябре 2019 года.

Напомним, решение Турции приобрести в России комплексы С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Анкарой и Вашингтоном. Представители НАТО быстро забили тревогу, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет совместно использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.