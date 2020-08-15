Ярославль, 15 августа, 2020, 08:10 — ИА Регнум. Минимальный доход депутата Госдумы России от Ярославской области в два раза выше, чем у губернатора региона. Сведения о доходах депутатов и членов Совета Федерации опубликованы 14 августа.

Kremlin.ru Валентина Терешкова

Самый маленький доход у депутата Ильи Осипова («Единая Россия») — 5 млн 419 тыс рублей. Для сравнения, заработок губернатора Дмитрия Миронова в 2019 году составил лишь 2 млн 437 тыс рублей.

Наибольший доход среди депутатов Госдумы от Ярославской области у Валентины Терешковой («Единая Россия»). Первая женщина-космонавт лидирует по уровню заработка не первый год. Ее доход составил 14 млн 179 тыс рублей. Судя по всему, Терешкова получает различные выплаты за полёт в космос, высшие награды, посты, которые она занимала еще в Советском Союзе. Доход депутата Госдумы всех созывов справедливоросса Анатолия Грешневикова — 6 млн 416 тыс рублей. Разница с Ильёй Осиповым также объяснима депутатским стажем Грешневикова.

Хороший доход получили в 2019 году и ярославские сенаторы. Игорь Каграманян заработал 34 млн рублей. Вероятно, речь идет не только о зарплате члена Совета Федерации, а и о продаже имущества. Так представитель в Совфеде областной думы Наталья Косихина заработала лишь 5 млн 451 тысячу рублей.

Напомним, что сейчас Каграмонян уже покинул сенаторское кресло, став заместителем министра здравоохранения России. Доходы его преемника Сергея Берёзкина будут опубликованы уже в следующем году.

Нет в списке и декларации Александра Грибова. Он перестал быть депутатом в феврале также в связи с переходом на работу в Правительство России. Выборы депутата на его место состоятся 13 сентября этого года.