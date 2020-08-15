Петропавловск-Камчатский, 15 августа, 2020, 07:28 — ИА Регнум. Приток молодёжи на Камчатку во времена СССР отчасти обеспечивала романтика, поэтому в 1970-х годах почти треть населения полуострова составляли молодые люди, заявил 15 августа премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями общественности в Камчатском крае.

kuhnmi Камчатка, памятник «Здесь начинается Россия»

Сегодня, по словам главы российского правительства, молодых людей в возрасте до 30 лет в регионе насчитывается около 60 тысяч, что примерно «на 10% меньше, чем то, что было в советское время».

«И та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке», — сказал Мишустин.

В ходе встречи премьер-министр предложил также обсудить вопросы, которые могли бы поднять уровень жизни в Камчатском крае. В частности, он назвал важным решение вопросов с льготами для населения и проблем, которые возникают у предпринимателей. Кроме того, Мишустин призвал создавать комфортные условия жизни путём улучшения инфраструктуры, объектов социального обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин продолжает свою рабочую поездку по регионам Дальнего Востока. После приезда на Чукотку премьер-министр прибыл в Камчатский край. Также в его графике — Амурская область и Колыма.