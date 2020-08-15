Тегеран, 15 августа, 2020, 19:53 — ИА Регнум. 14 августа посол и постоянный представитель Ирана при МАГАТЭ на конференции по разоружению Эсмей Багери Хамане резко осудил молчание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи со скрытой ядерной деятельностью Саудовской Аравии, а также деятельностью Израиля в области создания ядерного оружия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В своем выступлении он заявил, что двойственный подход организации к этому вопросу ставит под сомнение ее курс на беспристрастность и прозрачность.

В заявлении отмечается: «Международная обстановка в области безопасности не только ухудшается, но и становится все более тревожной. Верховенство права на международном уровне, а также цели и принципы Устава ООН подверглись жестоким нападкам со стороны принудительного и безрассудного одностороннего подхода».

«Соединенные Штаты серьезно подрывают авторитет и эффективность системы Организации Объединенных Наций и многосторонних учреждений. Это нанесло бы необратимый фатальный ущерб правовым и институциональным конструкциям, сложившимся за последние десятилетия», — подчеркнул иранский посол.