Узбекистан, 12 января, 2010, 21:54 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов сегодня, 12 января в торжественной обстановке открыл новый монумент "Ватанга касамёд" ("Клятва Родине"), расположенный перед входом Музея Вооруженных Сил республики, передает корреспондент ИА REGNUM Новости.

"Сегодня, накануне праздника защитников Родины, мы открываем величественный памятник в честь Вооруженных Сил Узбекистана, что, убежден, станет важным событием и с исторической, и с духовной, и с политической точки зрения", - отметил президент Узбекистана в своем выступлении на торжественной церемонии открытия памятника "Ватанга касамёд" в городе Ташкенте. В этой связи он отметил, что действенность художественных образов, служащих духовным примером для молодежи, играет определяющую роль и имеет огромное значение в воспитании молодого поколения в духе национальной идеи, мужества и стойкости.

"В то же время нужно признать, что вопросу создания таких образов, обогащающих духовный мир военнослужащих Вооруженных Сил, в особенности морально закаляющих наших юношей, проходящих в армии суровые испытания и школу жизни, уделяется пока еще недостаточно внимания. Если сравнить вновь возведенный монумент с прежним памятником, который на протяжении долгих лет стоял на этом месте, отражая идеологию старого строя, думаю, многое становится ясным без лишних комментариев. Сегодня, когда мы смотрим на имеющий глубокий смысл и содержание, новый и в то же время уже такой родной величественный монумент, то сердцем воспринимаем его как яркий образ нашей духовно зрелой, физически крепкой и мужественной молодежи", - подчеркнул Ислам Каримов.

Он отметил, что для узбекского народа, который ставит превыше всего такие благородные качества, как честь, преданность и гордость, принятие военной присяги является не только официальным мероприятием, это событие прежде всего означает священную клятву доблестно выполнять свой долг, это твердое слово мужчины, его честь и достоинство. "Запечатленный в этом монументе отважный сын нашего народа, торжественно преклонив колено и трепетно приникнув устами к флагу - символу нашего государства, дает клятву Родине, демонстрируя готовность в любой момент встать на ее защиту, охранять как зеницу ока каждую пядь нашей священной земли. Взрастившая и воспитавшая такого храброго и крепкого воина любящая мать, олицетворяющая нашу Родину, благословляет своего сына, начинающего военную службу, желает ему доброго пути. В этом скульптурном комплексе воплощены высокие устремления, мечты и чаяния тысяч наших юношей, полных сил и энергии и готовящихся к почетной службе в рядах Вооруженных Сил", - сказал глава узбекского государства.

По его мнению, увидев благородную стать, этот мужественный образ, многие молодые люди, несомненно, твердо решат: "Я тоже буду военным, буду защищать свой дом, свою страну, родных и близких!". "Уверен, этот величественный памятник благодаря своему художественному решению и большому воспитательному значению не оставит равнодушным ни одного нашего соотечественника, живущего с благородными помыслами о сегодняшнем и завтрашнем дне страны. Каждый, кто увидит этот неповторимый монумент, будет до глубины души тронут его сутью, воспримет его в первую очередь как гимн преданности Родине, мужеству и стойкости самоотверженных людей; защитников страны и народа. Думаю, будет правильным назвать этот воплотивший в себе глубокий смысл и жизненную философию скульптурный комплекс монументом "Ватанга касамёд" ("Клятва Родине"). Можно многое сказать о заложенной в нем идее, о том, почему из целого ряда проектов памятника был выбран именно этот. Когда я осмысливаю этот художественный образ, я представляю себя дающим клятву верности своему Отечеству, своему народу. Думаю, что все присутствующие здесь, каждый наш соотечественник, который посетит комплекс, с такими же чувствами отдаст дань уважения этому образу. Уверен, что памятник "Ватанга касамёд" станет одним из символов нашей столицы; прекрасного Ташкента, сохранится в веках", - заключил президент Узбекистана. В вечерней программе телеканала "Узбекистан" сегодня показали торжественную церемонию открытия памятника, названного по предложению президента Узбекистана "Ватанга касамёд". В информационной передаче "Ахборот" были продемонстрированы также архивные кадры пресс-службы главы государства, где президент Узбекистана в своей резиденции на фоне макета памятника объяснял архитекторам суть данного проекта. Скульптором нового монумента, созданного по идее главы государства, стал народный художник Узбекистана Равшан Миртаджиев.

Как уже сообщало ИА REGNUM Новости, в столице Узбекистана в конце ноября 2009 года была начата реконструкция Парка боевой славы, где были демонтированы монумент Защитнику Родины и пьедесталы с бюстами военных разных родов войск. Монумент был установлен в 1973 году на центральной аллее, ведущей к зданию музея Вооруженных Сил, а с обеих сторон памятника стояли пьедесталы с бюстами военных разных родов войск. Парк боевой славы ("Жасорат боги") в Ташкенте был открыт в мае 1975 года в честь 30-летия победы над фашизмом.