Ясиноватая, ДНР, 14 августа, 2020, 23:36 — ИА Регнум. Обстрел села Яковлевка под Ясиноватой (ДНР) осуществили ВСУ вечером 14 августа, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Украинские войска атаковали территорию ДНР в 18:25 мск со стороны Авдеевки при помощи стрелкового оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки ВСУ осуществили один обстрел территории ДНР: днём 13 августа было атаковано село Саханка.