Тегеран, 14 августа, 2020, 23:27 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в одном из жилых кварталов Тегерана, сообщает 14 августа Tasnim.

Tasnimnews.com Скорая помощь в Иране

Уточняется, что инцидент произошёл в четырёхэтажном здании. Причины ЧП не известны. На месте работают пожарные и спасатели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Иране пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Хузестан.