Ростов-на-Дону, 14 августа, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Супруга губернатора Ростовской области Василия Голубева в 2019 год увеличила свой доход на 8,3 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Как следует из декларации, опубликованной на официальном сайте донского правительства, первая леди региона, как и в прежние годы, в семь раз богаче мужа. Её доход составил 57 млн 676 тыс. 228 рублей. Для сравнения: в 2018 году супруга Голубева заработала 49 млн 285 тыс. 924,70 рубля.

Что касается недвижимого имущества, то список за минувший год остался прежним. Супруга Голубева владеет тремя земельными участками (почти 13 тыс. кв. метров), тремя жилыми домами площадью 544,7, 158,7, 17,3 кв. метра.

Также первой леди Ростовской области принадлежат доли в нежилых зданиях и легковой автомобиль Audi Q5.