Москва, 14 августа, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России в своём Telegram-канале поздравило мессенджер с семилетием, назвав его важным каналом связи и информирования аудитории.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

«Поздравляем Telegram с Днём Рождения! 14 августа, cемь лет назад, это приложение впервые появилось в App Store, с тех пор мессенджер постоянно развивается и совершенствуется», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что имеют свой канал в Telegram уже несколько лет и ведут как русскоязычную, так и англоязычную новостную ленту.

«Для нас это важный канал связи и оперативного информирования аудитории», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, Роскомнадзор более двух лет предпринимал тщетные попытки заблокировать доступ к Telegram на территории России после того, как администрация мессенджера отказалась передавать ФСБ ключи для дешифрования переписки пользователей без решения суда. В июне 2020 года Роскомнадзор снял свои требования по ограничению доступа к мессенджеру.

МИД ведёт в мессенджере свой «официальный новостной канал». При этом министерство не прекращало использование Telegram даже в период его запрета на территории России.