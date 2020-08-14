Вашингтон, 14 августа, 2020, 22:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрит выделение $25 млрд почтовой службе США, если демократы в Конгрессе пойдут на сделку по пакету помощи экономике, 14 августа сообщает агентство Reuters.

Почтовая служба США

Трамп также заявил на брифинге, что считает действия Демократической партии «блокировкой» усилий по восстановлению американской экономики.

Отметим, в связи с эпидемией коронавируса назначенные на начало ноября выборы президента США, вероятнее всего, состоятся в виде почтового голосования. Ранее Трамп предложил отложить выборы из-за опасения фальсификаций.

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