Бишкек, 14 августа, 2020, 22:04 — ИА Регнум. «Из-за периода маловодья крупным предприятиям, использующим электроэнергию, необходимо рассмотреть вопрос перехода на альтернативные источники энергии», — заявил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов в ходе правительственного совещания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По словам высокопоставленного чиновника, по той же причине распределительные компании также не должны превышать установленный лимит потребления электроэнергии во время отопительного сезона.

«Вместе с тем хочу обратить внимание на отсутствие анализа потерь электроэнергии и увеличение дебиторской задолженности. Необходимо эти показатели снижать», — подчеркнул глава правительства.

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