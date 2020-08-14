Санкт-Петербург, 14 августа, 2020, 21:47 — ИА Регнум. Петербургские пожарные локализовали пожар, который охватил всю площадь производственного здания деревообрабатывающего предприятия. Начался пожар в 19:51, локализация пожара произошла в 20:59 мск.

63.mchs.gov.ru Тушение пожара

Огонь бушевал на улице Ленинградская, дом 93, на площади 2000 кв. метров в цеху размером 100×20 метров по всей его площади. Тушением огня и предотвращением последствий пожара занимались 92 человека и 23 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сведения о пострадавших не поступали.