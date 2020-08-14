Берлин, 14 августа, 2020, 21:08 — ИА Регнум. Группа Volkswagen’s Porsche планирует построить новый завод в Словакии, 14 августа сообщает агентство Reuters.

Basheer Tome from Atlanta, Georgia Эмблема Porsche

По информации агентства, новый завод Porshe по производству кузовов автомобилей в Словакии подразумевает создание до 1200 рабочих мест.

Не сообщается, когда именно может быть развернуто производство. Немецкий производитель спортивных автомобилей уже имеет в стране один завод и строит центр разработок.

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