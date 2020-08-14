Уфа, 14 августа, 2020, 20:57 — ИА Регнум. Республика Башкортостан выбрана как пилотный регион наравне с Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, Республикой Татарстан, Красноярским, Пермским и Приморским краями, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской областями. Об этом региональным СМИ сообщила сегодня, 14 августа 2020 года, пресс-служба минцифры республики.

Pxfuel.com SIM-карта

В 2021 году Минэкономики в рамках национального проекта «Цифровая экономика» планирует запустить трехлетний эксперимент по дистанционному заключению договоров на оказание услуги связи. Базой для эксперимента послужил закон о «цифровых песочницах», который должен вступить в силу в январе 2021 года.

До начала эксперимента приобрести SIM-карту можно в салоне связи или с помощью электронной подписи с помощью Единой системы идентификации и аутентификации.

Если эксперимент будет одобрен правительством РФ, то на экспериментальной территории можно будет приобрести SIM-карту в любом пункте продаж, включая продуктовые магазины, аптеки, заправки, пункты выдачи заказов и киоски, а также сделать покупку онлайн. Для этого достаточно будет зарегистрироваться в специальном приложении и сфотографироваться с паспортом.

Во вторник, 11 августа, на онлайн-конференции «Станут ли «цифровые песочницы» фундаментом для цифровой трансформации России?» вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью ПАО «МТС» Руслан Ибрагимов рассказал о четырёх проектах, которые МТС предложили для «цифровой песочницы». Одним из проектов является биометрическая идентификация: будущему пользователю предлагается заключать договор об оказании услуг связи через мобильное приложение. Это делает доступным услуги связи практически для всех, в том числе в условиях чрезвычайных режимов, как в случае с пандемией.