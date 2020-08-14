Москва, 14 августа, 2020, 20:51 — ИА Регнум. В массовых антиправительственных выступлениях в Белоруссии виноват президент страны Александр Лукашенко. Об этом 14 августа заявил политолог Дмитрий Болкунец в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Старый конь

По его мнению, доверие к государственной системе в белорусском обществе подорвано. И причиной тому стал тот факт, что Лукашенко не покидает пост президента.

«Вышли мирные люди. Там нет ни одного боевика. И этот процесс инициирован руками Александра Лукашенко. Он своими руками разрушил систему, которую создавал. Ему нужно было уходить, но он довел до тяжелого политического кризиса. Выходом из этой ситуации был бы уход Лукашенко и новые выборы», — сказал Болкунец.