Киев, 14 августа, 2020, 20:31 — ИА Регнум. Партия «Европейская солидарность» требует немедленного созыва внеочередной сессии Верховной рады из-за «катастрофической» ситуации с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Эпидемия коронавируса

Об этом вечером 14 августа заявил народный депутат Рады Ростислав Павленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий напомнил, что Украина ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных COVID-19, но при этом, по его мнению, руководство страны продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы.

Соратник Порошенко раскритиковал практику использования средства спецфонда борьбы с коронавирусом не по назначению, заявив, что это фактически является «преступлением против собственного народа».

«В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть», — призвал Павленко.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки на Украине выявили 1732 заболевших коронавирусом, что является новым антирекордом для страны. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, 13 августа, и составил 1592 заболевших за сутки.

Для созыва внеочередной сессии рады необходимо согласие 150 депутатов, поэтому фракции Рады могут его инициировать без согласия «Слуги народа».