Киев, 14 августа, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Украинское министерство цифровой трансформации вместе с украинским IT-бизнесом готово создать все необходимые условия для массового комфортного переезда белорусских IT-компаний и отдельных специалистов в страну.

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Об этом сообщил 14 августа вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Федоров отметил, что есть облегченная процедура, занимающая 5−7 дней, в рамках которой от соискателя необходима лишь копия паспорта с заверенным переводом и цветное фото.

Украинский вице-премьер заявил, что власти страны обеспечили возможность иммигрировать на Украину для 5 тыс. высококвалифицированных IT-специалистов. Соответствующая квота распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество IT-компаний. Наибольшие квоты имеют Днепропетровская, Одесская, Львовская и Харьковская области, а также город Киев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее отдельные эксперты призывали власти Украины «подумать» о тех белорусах, которые «пострадают от режима», и упростить для них возможность жить и работать на Украине.