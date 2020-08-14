Москва, 14 августа, 2020, 19:46 — ИА Регнум. Доход Антона Силуанова, российского министра финансов, за 2019 год составил 28 090 471,29 руб., сообщается 14 августа на сайте правительства страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

В собственности министра находятся три земельных участка (площадью 9 тыс., 10 тыс. и 22,964 тыс. кв. м), два жилых дома (площадью 152 и 462,9 кв. м), квартира площадью 253,8 кв. м, два нежилых здания (площадью 64,9 и 111,9 кв. м), два гаража (площадью 230,5 и 226,2 кв. м).

Также в декларации о доходах указано четыре машиноместа, находящихся в собственности Силуанова, три легковых автомобиля и три мотоцикла.

Кроме того, в сведениях о доходах указаны два земельных участка, находящиеся в пользовании министра финансов: один площадью 35 тысяч, другой — 13 тысяч квадратных метров.