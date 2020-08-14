Москва, 14 августа, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сумела за 2019 год улучшить свои финансовые показатели. Об этом свидетельствует опубликованная декларация.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Согласно документу, за 2019 год сенатор от Петербурга заработала 16,7 млн рублей. Это на 1,5 млн больше ее декларированного дохода за 2018-й. Но при этом все еще на 6,3 млн рублей меньше, чем доход за 2017 год.

Матвиенко по-прежнему владеет дачей в 729 кв. метров, которая, судя по всему, стоит на не подлежащем застройке склоне, прилегающем к второму ее дачному участку. Общая площадь этих земель составляет почти 6,5 тыс. кв. метров. Там же, видимо, расположен и хозблок на 255 кв. метров.

Помимо собственной дачи, Матвиенко пользуется еще и служебной, сходной по площади — в 730 кв. метров. Она также пользуется «землями населенных пунктов» — три участка совокупно занимают около 5,5 тыс. кв. метров.

В ее собственности по-прежнему имеется квартира в 290 кв. метров, машиноместо, три нежилых здания и 250-метровый «объект незавершенного строительства», которое никак не завершится уже несколько лет подряд.