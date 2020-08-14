Москва, 14 августа, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался самым «богатым» лидером фракций в Госдуме, меньше всех заработал в 2019 году лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа, это следует из опубликованных деклараций о доходах и сведений имущественного характера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Так, согласно документу, Жириновский заработал 22,4 млн рублей, на втором месте среди руководителей парламентских фракций лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он задекларировал доход в 7,9 млн рублей.

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов задекларировал доход в 5,5 млн рублей, а Миронов зафиксировал доход в размере 4,2 млн рублей.