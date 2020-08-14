Тамбов, 14 августа, 2020, 18:03 — ИА Регнум. В Тамбовской области на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период пандемии, региональные власти направили около 1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Здание администрации Тамбовской области

Предприятия в условиях пандемии коронавируса получили в первом полугодии 2020 года государственную поддержку на федеральном и региональном уровнях по нескольким направлениям. Глава региона Александр Никитин оценил региональную составляющую почти в миллиард рублей.

По информации управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области, кредитными организациями одобрено 163 заявки на сумму 266 млн рублей. Льготный кредит под 2% на поддержку занятости получит 1121 организация на сумму более 1,5 млрд рублей. Реструктуризация кредитов предоставлена по 5394 заявкам на сумму 1,6 млрд рублей, а льготная реструктуризация — четырём субъектам МСП на сумму 55 млн рублей. Более 300 субъектам малого и среднего бизнеса, а также свыше 650 гражданам предоставлены кредитные каникулы на общую сумму около полумиллиарда рублей. А ипотечными каникулами воспользовались всего 12 тамбовчан.

Возможностью использовать гранты для выплаты зарплат сотрудникам в размере одного МРОТ воспользовались за апрель-май в среднем за месяц 10 тыс. налогоплательщиков.

Последнее нововведение — частичная компенсация затрат, связанных с проведением мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Выплачены компенсации на сумму около 32 млн рублей почти 80% от количества потенциальных получателей субсидии. Этой возможностью воспользовались не только субъекты предпринимательства, но и НКО.

«Был разработан, законодательно оформлен комплекс мер и на региональном уровне. Это отсрочки по аренде государственного и муниципального имущества, снижение в три раза ставок по упрощенной системе налогообложения и возможность получить льготу по налогу на имущество организаций. Только эти виды региональной поддержки субъектов МСП составляют у нас почти миллиард рублей, — отметил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в своем ежегодном докладе. — Кроме того, в дополнение к федеральным безвозмездным выплатам и специальным кредитным продуктам для предприятий мы капитализировали еще региональную компанию по поддержке МСП для выдачи микрозаймов и поручительств в большем объёме. Более 130 млн рублей федерального бюджета при софинансирование областного поступило на эти цели».

Власти констатируют, что экономические последствия распространения коронавирусной инфекции позволили предпринимателям задуматься над вопросом неформальной занятости и нелегальной работы. Ни сотрудники, ни сам работодатель без легализации трудовых отношений не смогли получить поддержку государства.