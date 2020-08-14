Ливны, Орловская область, 14 августа, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате аварии с участием трёх автомобилей в Ливенском районе Орловской области 14 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Пресс-служба УМВД по Орловской области Фото с места аварии

Авария произошла около 14:30 на 146-м километре автодороги «Орел-Тамбов». По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, управляя грузовым автомобилем Renault, столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением водителя 1985 года рождения, который двигался навстречу, а затем — с Nissan Almera, который также двигался во встречном направлении. После столкновения со второй машиной грузовик наехал на электрические опоры и перевернулся в кювет.

В результате аварии на месте погибли водитель грузовика, а также 12-летняя пассажирка Nissan. Водитель Nissan госпитализирован, водителю Kia помощь оказали на месте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.